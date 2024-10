Recovery Fund, l’appello di Nucera per realizzazione della Bovalino – Bagnara

‘La Calabria che vogliamo’ affronta il tema della strada a scorrimento veloce Bovalino-Bagnara.

Giuseppe Nucera de ‘La Calabria che vogliamo’ pone nuovamente l’accento su quelle che concretamente sono le vere problematiche territoriali. Già da Presidente di Confindustria Reggio Calabria, Nucera aveva promosso diversi incontri tra i sindaci dell’area ionico-tirrenica e l’allora Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Calabria Roberto Musmanno. Oggi affronta il tema della strada a scorrimento veloce Bovalino-Bagnara.

Nella speranza di poter intervenire sulla questione, Nucera si appella al Recovery Fund dichiarando:

“Le importanti risorse presenti all’interno del Recovery Fund rappresentano un’occasione unica di rilancio e sviluppo per il Sud e la Calabria in particolare. E’ un treno che difficilmente passerà di nuovo, per queste ragioni le somme vanno spese per progetti di assoluta necessità per il meridione, tra questi c’è senza dubbio la strada a scorrimento veloce Bovalino-Bagnara”.