Midollo osseo, open day al GOM di Reggio e Fitwalk AIL sul lungomare Falcomatà

La campagna di sensibilizzazione ha l’obiettivo di diffondere la cultura della donazione e invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni ad iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo

In occasione della Giornata Mondiale della donazione del midollo osseo, il Registro Regionale e Centro Donatori, con sede presso l’U.O.S.D. di Tipizzazione Tissutale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, aderisce anche quest’anno alla campagna di sensibilizzazione Match It Now, al fianco delle associazioni AIL e ADMO.

La settimana di sensibilizzazione, che prende avvio in contemporanea con la Marrow Donor World Day, si terrà dal 20 al 27 settembre. La campagna, promossa da Ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue e Registro IBMDR, ha l’obiettivo di diffondere la cultura della donazione e invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni ad iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR), con unica sede per la regione Calabria presso il GOM.

Programma delle iniziative

Venerdì 26 settembre , dalle ore 8:30 alle ore 17:00: Open Day presso il Centro Donatori .

, dalle ore 8:30 alle ore 17:00: Open Day presso il . Domenica 28 settembre, al Lungomare Italo Falcomatà nei pressi del Lido Comunale, in occasione della Fitwalk dell’AIL – la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e organizzata per raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e alle loro famiglie – il Centro Donatori sarà presente con il suo personale, insieme all’associazione di volontari ADMO, per fornire informazioni sull’iscrizione al Registro IBMDR.

L’importanza della donazione

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ricorda che quando si parla di donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, la compatibilità è talmente rara da rendere essenziale il contributo di tutti i potenziali donatori.

Come diventare donatore

Dai 18 ai 35 anni è possibile iscriversi al registro IBMDR:

senza appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:00, presso il Centro Donatori di midollo del G.O.M. di Reggio Calabria – U.O.S.D. Tipizzazione Tissutale – Presidio Riuniti, 1° piano

presso uno dei poli di reclutamento IBMDR in Calabria

online tramite le piattaforme IBMDR (Pre-iscrizione IBMDR) o ADMO (Iscriviti ad ADMO Nazionale e diventa Donatore di midollo osseo)

Contatti U.O.S.D. Tipizzazione Tissutale:

Segreteria: 0965 393205

E-mail: laboratorio.hla@ospedalerc.it

Per ulteriori informazioni sulle attività del G.O.M. è possibile visitare il sito www.gomrc.it o scaricare l’App GOM RC.