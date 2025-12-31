Botti illegali a Reggio, sequestrate 3,5 t di fuochi d’artificio: 7 denunce
La Guardia di Finanza di Reggio Calabria blocca il commercio di 3.500 kg di artifizi pirotecnici pericolosi. I dettagli dell'operazione
31 Dicembre 2025 - 09:35 | di Vincenzo Comi
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato circa tremila e cinquecento chilogrammi di artifizi pirotecnici, petardi e bombe carta detenuti e trasportati in maniera illecita. Alcuni di questi sono risultati privi di ogni certificazione di sicurezza e particolarmente pericolosi per la salute degli acquirenti a causa del loro elevatissimo potenziale di deflagrazione.
I sequestri sono stati eseguiti dalle dipendenti unità operative competenti per area territoriale, nello specifico dalle Compagnie di Palmi e Villa San Giovanni e dal Gruppo di Gioia Tauro, nel corso di una complessa operazione repressiva sviluppata sulla base delle risultanze acquisite nell’ambito di una mirata attività di intelligence e dei correlati riscontri investigativi eseguiti nell’ambito di una specifica intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio.
Il contrasto alla vendita illegale di botti
All’esito di tale azione di prevenzione e contrasto, principalmente orientata a tutela dei consumatori, sono stati scoperti 7 soggetti che detenevano e trasportavano illegalmente il materiale pirotecnico, anche destinato alla successiva rivendita. In particolare, i reparti operanti hanno sottoposto a sequestro i suddetti artifizi pirotecnici, i petardi e le bombe carta in quanto detenuti e trasportati in totale assenza delle previste autorizzazioni e delle relative prescrizioni di sicurezza.
Il materiale esplodente è stato rinvenuto in diverse località:
- All’interno di un garage annesso a una civile abitazione;
- A bordo di 3 autovetture;
- Presso quattro esercizi commerciali con sede nell’hinterland tirrenico della provincia reggina, tra cui Taurianova, Rosarno, Gioia Tauro e Bagnara Calabra.
Denunce e convalida dei sequestri
All’esito delle operazioni, svolte sotto il coordinamento delle Procure della Repubblica di Reggio Calabria e di Palmi, le citate 7 persone sono state denunciate per detenzione e trasporto illegale di materiale esplodente.
Allo stato del procedimento e fatte salve le successive valutazioni in merito all’effettivo e definitivo accertamento delle responsabilità, i competenti Giudici per le Indagini Preliminari di Reggio Calabria e di Palmi, suffragando l’operato delle pattuglie operanti, hanno convalidato i sequestri.
Tutto il materiale sottoposto a sequestro è stato affidato in custodia a una ditta specializzata, allo scopo di garantire le previste condizioni di sicurezza, in attesa della successiva distruzione.