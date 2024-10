Reggio Calabria Half Marathon, i risultati

Grandissimo successo di partecipanti e di pubblico alla 6a edizione della Reggio Calabria Half Marathon!

In campo femminile come da pronostico vince la campionessa europea di cross Palma De Leo (G.S. Lammari). Seconda Chantel Magengezha (U.S. Sangiorgiese) che precede Ginevra Benedetti (Atletica Sciuto), in grande rimonta, di appena 32”.