A Reggio la Conferenza per docenti d’Inglese targata ‘IH British School & Cambridge University’

“The Art of Balancing” sarà il tema della 15esima Conferenza Annuale per i Docenti di Inglese organizzata da IH British School in collaborazione con Cambridge University Press and Assessment.

L’Annual ELT Conference è l’evento principale dell’anno per i Docenti di tutte le Scuole Statali Primarie e Secondarie di Reggio Calabria e zone circostanti, organizzato da IH British School la prima e storica scuola d’inglese della città e punto di riferimento nella formazione e nello sviluppo degli insegnanti.

L’evento si terrà a Reggio Calabria mercoledì 22 novembre dalle ore 08:30 alle 15:15 presso il Grand Hotel Excelsior.

“The Art of Balancing”, la sfida degli insegnanti

Nel mondo odierno, trovare un equilibrio tra la vita personale e professionale è già una sfida. Lo è ancora di più quando sei un insegnante e il mondo dell’istruzione in continua evoluzione ti chiede di bilanciare le tue responsabilità, i requisiti del curriculum, l’attenzione sempre più limitata degli studenti, l’incorporazione di nuove tecnologie come la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale, e l’adattamento a nuovi modi di apprendimento. Che sfida! E trovare l’equilibrio è certamente un “arte”.

Gli speaker che si alterneranno negli interventi formativi sono tutti formatori e teacher trainer internazionali: Da Anne Robinson, autrice di molti libri per l’Università di Cambridge, a Sarah Ellis, che ci parlerà di come poter utilizzare concretamente l’Intelligenza Artificiale nell’insegnamento dell’inglese, fino ai Direttori Didattici dell’IH British School, Lisa Phillips, Shannon Thwaites, and Jennifer Veit, che condivideranno quali attività si possono fare in classe che richiedono poca preparazione ma sono molto efficaci e stimolanti per i ragazzi.

Non mancherà inoltre un breve spazio per approfondire le opportunità di progetti di internazionalizzazione per docenti e ragazzi con i nostri colleghi di IH

Team Lingue.

Alle sessioni in plenaria seguirà un pranzo tutti insieme, per scambiare qualche chiacchiera, riflessione e commento e creare nuove occasioni di confronto.

I workshop per docenti d’Inglese

Nel pomeriggio sarà poi la volta dei workshop. I Docenti avranno la possibilità di partecipare a due workshop, scegliendo, tra i 6 proposti, quelli che ritengono di maggiore interesse per la propria crescita professionale. I workshops si focalizzeranno sull’insegnamento ai teenagers, ai Young Learners, l’insegnamento del writing, con idee pratiche e attività da utilizzare in classe e come utilizzare al meglio le piattaforme digitali Cambridge per la preparazione alle certificazioni e

vedranno anche la partecipazione del mondo Apple.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma l’adesione tramite il sito (CLICCA QUI) è obbligatoria in quanto i posti sono limitati.

L’IH British School di Reggio Calabria, in qualità di membro associato AISLI, è accreditata dal MIUR per la formazione del personale della scuola. La partecipazione alla Conferenza dà quindi diritto ad un certificato di frequenza valido per l’Esonero Ministeriale.

Sarà senza dubbio un evento memorabile!

C U soon!