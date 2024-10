Reggio Calabria, inaugurato nuovo ufficio Coldiretti

A Reggio Calabria in via Botteghelle, nei pressi dello stadio, è stato inaugurato un nuovo ufficio della Coldiretti di Reggio Calabria. Sono stati presenti tra gli altri il presidente e il direttore Regionale Franco Aceto e Francesco Cosentini, il presidente e direttore della Coldiretti di Reggio Calabria Stefano Bivone e Pietro Sirianni e ancora diversi rappresentanti di enti e Istituzioni locali. La nuova sede offrirà alle imprese ed alla collettività una efficiente assistenza che spazia dall’attività sociale e di patronato, al CAF, al tecnico ed all’attività sindacale. Il nuovo ufficio fa il paio con la realizzazione del primo mercato coperto di Campagna Amica dove gli agricoltori esercitano la vendita diretta. La benedizione dei locali è stata fatta da don Ernesto Malvi.

La Coldiretti con il nuovo ufficio imprime una marcia in più alla sua azione, una tangibile dimostrazione dell’autorevolezza della più rappresentativa organizzazione agricola della sua professionalità e della tenacia delle imprese agricole . E’ un’altra concreta testimonianza che Coldiretti offre a un territorio che ha necessità di essere sempre di più supportato da politiche ed azioni in grado di risolvere le problematiche del settore agricolo e dei cittadini-consumatori e ne consolida il ruolo di forza sociale. Il presidente Regionale Aceto ha parlato “di un ulteriore messaggio positivo offerto dalla straordinaria vitalità dell’agricoltura e agroalimentare calabrese, come certificato ormai da diverso tempo dai dati di diverse istituzioni. In questo contesto – ha aggiunto – l’agricoltura calabrese può contare su Coldiretti non solo per la difesa dei diritti ma anche come congiunzione tra agricoltura e cittadini—consumatori”.

Fonte: Ufficio Stampa Coldiretti Calabria