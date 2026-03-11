Reggio, ecco DesTEENazione: il nuovo spazio multifunzionale per i giovani

Giovedì 12 marzo 2026 sarà inaugurato a Reggio Calabria lo Spazio Multifunzionale per Adolescenti, realizzato nell’ambito del progetto DesTEENazione – Comunità per Adolescenti.

L’iniziativa rappresenta un importante investimento sul futuro dei giovani del territorio, con l’obiettivo di creare un luogo dedicato all’incontro, alla crescita e alla partecipazione attiva degli adolescenti.

Lo spazio, situato in via Cardinale G. Portanova, ospiterà attività educative, laboratori creativi e percorsi di accompagnamento rivolti ai giovani, promuovendo relazioni positive e opportunità di sviluppo personale.

L’evento inaugurale vedrà la partecipazione di numerose istituzioni del territorio, tra cui il sindaco ff della Città di Reggio Calabria Domenico Battaglia, il procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria Roberto Di Palma, il presidente del Tribunale per i Minorenni Marcello D’Amico, il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti, l’assessora comunale al Welfare Lucia Anita Nucera, il dirigente del Settore Welfare Francesco Barreca, la coordinatrice strategico-programmatica del progetto Elena Mundo, la coordinatrice tecnica Linea 2 Maria Angela Cuzzola e il coordinatore tecnico Linee 3-6 Saverio Sergi.

Durante la mattinata sarà presentato il progetto DesTEENazione e il percorso educativo che accompagnerà le attività dello spazio.

Particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento delle scuole e dei giovani, protagonisti dell’iniziativa attraverso interventi e attività artistiche, con la partecipazione degli studenti e dei docenti delle scuole coinvolte nei progetti Get-Up: Liceo artistico “Mattia Preti”, Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” e Istituto “Righi”.

Lo Spazio Multifunzionale per Adolescenti rappresenta un nuovo punto di riferimento per il territorio, pensato per valorizzare le energie e i talenti delle nuove generazioni.

L’invito all’inaugurazione è aperto a tutta la cittadinanza.