Reggio, altro incendio nella notte: prende fuoco un cumulo di rifiuti

Nella notte a Reggio Calabria le fiamme sono scoppiate anche in un punto a poca distanza l'uno dall'altro

Mentre un noto negozio della città prende fuoco, a poche traverse di distanza i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria sono stati impegnati nell’estinguere un altro incendio.

Molto contenuto e di dimensioni di certo minori rispetto a quello riguardante l’esercizio commerciale situato sul Ponte della Libertà.

Questa notte le fiamme sono infatti scoppiate anche in via Monsignore De Lorenzo. A prender fuoco un cumulo di rifiuti all’interno di un cortiletto situato tra due edifici.

Fortunatamente l’incendio, di piccole dimensioni, non ha causato danni alle abitazioni, ma lo stesso non si può dire per gli abitanti e l’inquinamento.