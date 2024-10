Reggio Calabria, incidente in città. Auto incastrata nel guardrail

Questa mattina si è verificato un incidente in zona 'bretelle'. Al momento il traffico non è bloccato

E’ arrivata questa mattina, da parte di un nostro lettore, la segnalazione di un incidente sulle Bretella del Calopinace (via argine sinistro – direzione ingresso autostrada) , all’altezza dello svincolo per l’Ospedale Morelli.

Una mercedes grigia, nel probabile tentativo di deviare verso destra, ha impattato contro il guardrail rimanendo incastrata in bilico.

Non è il primo incidente che si verifica in zona ‘bretelle’. E’ necessaria dunque una integrazione della segnaletica stradale ed illuminazione dell’intero tratto per una maggiore sicurezza in città.