Reggio, incidente sul Lungomare Falcomatà. Auto si ribalta: un ferito – FOTO

Traffico rallentato questa mattina sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Intorno alle 8:00 si è verificato un incidente sulla via marina bassa, poco dopo le ‘mura greche’ in direzione Stazione Centrale.

Un’auto in corsa ha tamponato l’altra che nell’impatto, si è ribaltata. Si tratta di una Lancia Y bianca ed una Opel Agila verde. Uno dei due conducenti è stato prontamente soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato al Grande Ospedale Metropolitano per accertamenti. Il conducente è ferito ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.