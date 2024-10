Reggio, incidente tra Scilla e Santa Strada. Coinvolte 3 macchine

Una persona ferita. Tratto di strada in un primo momento chiuso e successivamente riaperto

Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, era stato provvisoriamente chiuso il tratto al km 423,400, tra gli Svincoli di Scilla e Santa Trada in provincia di Reggio Calabria, per consentire le operazioni di messa in sicurezza a seguito di un incidente avvenuto all’interno della galleria ‘Monacena’.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di una persona. Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine, di Anas e del 118 è impegnato nella gestione della viabilità. Dopo poche ore, il tratto è stato riaperto.