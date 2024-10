Reggio, incidente sul Viale Europa. Due persone rimangono incastrate nell’auto

Questa mattina intorno alle ore 9:35 circa alla sala operativa dei Vigili del Fuoco è giunta una richiesta d’intervento per un incidente stradale verificatosi sul viale Europa di Reggio Calabria nei pressi dell’ospedale Morelli.

La sala operativa ha inviato sul posto una squadra e ha messo in sicurezza l’auto uscita fuori strada in modo che, la stessa, non potesse spostarsi e cadere.