ASP di Reggio: importante corso di formazione dedicato a procedure salvavita – FOTO

Un significativo momento di aggiornamento professionale che ha favorito l'incontro di diverse figure sanitarie, con al centro la Pericardiocentesi e la toracentesi

Si è svolto oggi, presso il Centro di Formazione di Taurianova, un importante corso teorico-pratico dedicato alla pericardiocentesi e alla toracentesi, procedure salvavita di elevata complessità che richiedono competenze specialistiche, esperienza e un approccio multidisciplinare.

L’evento, promosso dalle UOC di Cardiologia-UTIC ed Elettrostimolazione e UOC di Anestesia e Rianimazione di Polistena, ha rappresentato un significativo momento di aggiornamento professionale, favorendo il confronto tra diverse figure sanitarie e consolidando la collaborazione tra le realtà ospedaliere della provincia.

Co-responsabili scientifici del corso sono stati il Dott. Carmelo Massimiliano Rao, Direttore della UOC di Cardiologia-UTIC ed Elettrostimolazione dell’Ospedale di Polistena, e la Dott.ssa Francesca Liotta, Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione di Polistena.

Alta formazione a Taurianova

Fondamentale è stato il contributo del Dott. Michele Rossi, cardiochirurgo del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, relatore dell’evento, la cui competenza e disponibilità hanno consentito di approfondire gli aspetti più avanzati delle procedure, con particolare attenzione alle indicazioni cliniche, alle tecniche ecoguidate e alla gestione delle possibili complicanze. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla proficua sinergia instaurata con la Cardiochirurgia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, diretta dal Dottore Pasquale Fratto, esempio concreto di collaborazione tra professionisti e strutture sanitarie, finalizzata alla crescita delle competenze e al miglioramento della qualità dell’assistenza.

Il corso ha registrato un’ampia partecipazione, coinvolgendo medici Cardiologi, medici dell’Anestesia e Rianimazione e gli specializzandi dell’Università degli Studi di Catanzaro, che hanno seguito con grande interesse tutte le sessioni formative, confermando il valore dell’iniziativa anche sotto il profilo della formazione delle nuove generazioni di professionisti.

Un particolare ringraziamento è rivolto al Dott. Giovanni Calogero, Responsabile del Centro di Formazione di Taurianova, per la costante disponibilità e per il prezioso lavoro svolto nella promozione della formazione sanitaria, nonché ai suoi collaboratori, Dott. Carlo Putortì e Dott. Antonio Borgia, il cui impegno organizzativo ha contribuito in maniera determinante alla perfetta riuscita dell’evento.

Un sentito ringraziamento viene inoltre rivolto alla Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria, guidata dalla Dott.ssa Maddalena Berardi, per il costante sostegno alle attività di formazione e aggiornamento professionale, nella consapevolezza che investire nelle competenze degli operatori sanitari significa garantire ai cittadini cure sempre più sicure, appropriate e di elevata qualità.

ASP di Reggio Calabria: la formazione è il primo passo verso una sanità di eccellenza: competenze condivise, collaborazione tra professionisti e innovazione al servizio dei cittadini.