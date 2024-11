Reggio, Potere al Popolo e USB: ‘Incontro sul DdL Sicurezza 1660’

Potere al Popolo Reggio Calabria, in collaborazione con USB Calabria, organizza un incontro pubblico per discutere le implicazioni del DdL Sicurezza 1660, un provvedimento che minaccia i diritti civili e la libertà dei cittadini. L’evento si terrà venerdì 22 novembre 2024 alle ore 17:00 presso Spazio Open, in Via Filippini 23.

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti e attivisti impegnati nella difesa dei diritti umani e sociali.

Il DdL Sicurezza 1660: una minaccia alla libertà

Il DdL Sicurezza 1660, presentato come una misura per incrementare la sicurezza, è in realtà una legge che accentua il controllo dello Stato sui cittadini, riducendo al contempo gli spazi di libertà. Questo incontro intende sensibilizzare la cittadinanza sui rischi legati alla repressione crescente, dall’estensione dei poteri di polizia alla creazione di nuovi CPR, fino a una maggiore sorveglianza e limitazione della libertà di movimento.

Invito alla partecipazione

Potere al Popolo e USB Calabria invitano tutti i cittadini a partecipare e a esprimere la propria opinione. È solo attraverso la mobilitazione e l’informazione che possiamo contrastare politiche repressive e difendere i diritti fondamentali di tuttə.