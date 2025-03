Reggio, al Seminario Pio XI il Gruppo di Lettura ‘Viaggi tra le Righe’

Il Gruppo di Lettura “Viaggi tra le Righe” organizza un incontro dedicato al libro “Fame d’Aria” di Daniele Mencarelli, un’opera che affronta con delicatezza e profondità il tema dell’amore genitoriale.

L’evento si terrà:

Martedì 11 marzo

Ore 18:00

Seminario Arcivescovile “Pio XI” – Viale Pio XI, 236, Reggio Calabria

Sarà un’occasione speciale per condividere emozioni, riflessioni e discutere insieme su un libro che esplora il sottile equilibrio tra tragedia e rinascita.

Leggi anche

Un viaggio tra letteratura e inclusione attraverso l’arte

Dopo il confronto sul libro, l’incontro proseguirà con una riflessione più ampia su come l’arte, in tutte le sue forme, possa diventare uno strumento di inclusione, comunicazione ed espressione personale, anche per chi affronta una condizione di disabilità.

Grazie a testimonianze, dibattiti e riflessioni, si esplorerà il ruolo dell’arte nell’abbattere barriere fisiche e mentali, favorendo il dialogo interiore e con gli altri.

Un appuntamento curato dalla Dott.ssa Francesca De Stefano

L’incontro è curato dalla Dott.ssa Francesca De Stefano, che guiderà i partecipanti in un percorso di lettura e approfondimento per comprendere al meglio il significato del romanzo e il potere dell’arte come strumento di crescita e condivisione.

ùNon mancare! Ti aspettiamo per un momento di confronto e arricchimento culturale.