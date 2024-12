Reggio, in Curia il tradizionale scambio di auguri tra la Giunta e l’Arcivescovo

In occasione delle festività natalizie, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, è stato ricevuto da Sua Eccellenza Monsignor Fortunato Morrone, Vescovo di Reggio Calabria-Bova, presso la Curia Arcivescovile. L’incontro ha visto la partecipazione della Giunta comunale, con il vicesindaco Paolo Brunetti e gli assessori Carmelo Romeo, Elisa Zoccali, Marisa Lanucara, Paolo Malara, Anna Briante e Domenico Battaglia, insieme al Presidente del Consiglio comunale Enzo Marra e i consiglieri comunali Giuseppe Marino e Giuseppe Giordano.

Messaggi di gratitudine e riflessione natalizia

Nel corso dell’incontro, il sindaco Falcomatà ha espresso gratitudine all’Arcivescovo per la costante attenzione verso i bisogni della città e l’impegno per la promozione della pace, della coesione sociale e della solidarietà, valori che il Natale ci invita a vivere ogni giorno.

Da parte sua, l’Arcivescovo Morrone ha condiviso con il primo cittadino il messaggio profondo del Natale:

"Dio si autolimita per farci spazio", un richiamo alla riflessione sulla spiritualità e sull'importanza di fare spazio agli altri, specialmente in un momento in cui la solidarietà e l'unità sono valori fondamentali.

Dialogo sulle tematiche cittadine

L’incontro non è stato solo un’occasione di scambio di auguri, ma anche un momento di confronto sulle principali tematiche che riguardano la città. Il Sindaco Falcomatà e l’Arcivescovo Morrone hanno discusso, in particolare, delle attività e degli interventi nelle periferie cittadine. Entrambi hanno sottolineato la necessità di rafforzare il dialogo tra le istituzioni e la comunità, per rispondere in modo più efficace alle esigenze di tutti i cittadini.

Il Sindaco e l’Arcivescovo hanno concluso l’incontro con l’impegno a proseguire sulla strada della collaborazione e del sostegno reciproco, per costruire una Reggio Calabria sempre più inclusiva e vicina ai bisogni di tutti, specialmente dei più vulnerabili.