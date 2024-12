Reggio, Pietro Foti è il nuovo Direttore Generale dell’Università Mediterranea

L’Ing. Pietro Foti prende servizio come Direttore Generale dell’Università Mediterranea per il triennio 2024-2027

Martedì 2 dicembre, l’Ing. Pietro Foti ha preso servizio come Direttore Generale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per il triennio 2024-2027. Questo incarico rappresenta una nuova fase per l’Ateneo reggino, che mira a rafforzare ulteriormente le proprie competenze amministrative e accademiche.

Il Rettore Giuseppe Zimbalatti ha formulato i suoi più sentiti auguri all’Ing. Foti, esprimendo grande fiducia nelle sue capacità:

“Formulo all’Ing. Foti, a nome personale e dell’intera comunità accademica, i migliori auguri per questo prestigioso incarico. Sono certo che la sua professionalità e il suo approccio sapranno valorizzare e rafforzare le competenze e le professionalità già presenti all’interno della struttura amministrativa dell’Ateneo reggino.”

Il triennio 2024-2027 si prospetta quindi come un periodo di rinnovato slancio per l’Università Mediterranea, con l’obiettivo di consolidare e sviluppare ulteriormente le potenzialità amministrative e accademiche dell’istituzione.