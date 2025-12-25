Reggio, un bossolo, della benzina e un biglietto: intimidazione ad un sindacalista Uil Trasporti

Finito il turno di lavoro, l'uomo ha trovato una scatola sul cofano della propria auto. Avviate le indagini

Un’intimidazione è stata compiuta ai danni di un sindacalista della Uil Trasporti in Calabria.

L’uomo, Rsa in un’impresa che si occupa della pulizia dei convogli ferroviari a Reggio Calabria, nella notte tra venerdì e sabato scorsi – ma la notizia si è appresa ieri dal sindacato – finito il turno di lavoro è andato alla sua auto trovando una scatola sul cofano. All’interno ha trovato un bossolo, una bottiglia con della benzina ed un biglietto con su scritto:

«questo è per le Rsa».

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

La condanna della Uil Trasporti Calabria

La Uil Trasporti Calabria, in una nota, ha espresso «la più ferma e netta condanna per il vile e inaccettabile atto intimidatorio perpetrato ai danni di un nostro rappresentante aziendale operante nel settore degli appalti ferroviari».

«Si tratta – ha sostenuto il sindacato – di un episodio gravissimo che colpisce non solo la persona coinvolta, ma l’intera organizzazione sindacale e, più in generale, i principi di democrazia, legalità e libertà sindacale».

Secondo la Uil Trasporti, atti di questo genere:

«non possono e non devono trovare alcuna tolleranza, soprattutto in un contesto lavorativo già caratterizzato da forti criticità e da una costante richiesta di rispetto delle regole e dei diritti».

Solidarietà al delegato e determinazione sindacale

Dopo avere manifestato piena e totale solidarietà al proprio delegato, il sindacato ha sottolineato che i tentativi di intimidazione:

«non fermeranno l’azione sindacale né indeboliranno la determinazione della Uil Trasporti nel difendere diritti, sicurezza e dignità dei lavoratori».

Fonte: Ansa Calabria