A Reggio gli ‘European Qualifiers’: il programma degli eventi

Reggio Calabria si prepara ad accogliere gli European Qualifiers e la partita Italia-Ungheria, in programma al PalaCalafiore domenica 23 febbraio, con una serie di eventi collaterali che coinvolgeranno atleti ed appassionati di ogni età di tutto il territorio metropolitano.

Un programma ricco di appuntamenti sportivi e culturali mirati a valorizzare la passione per il basket in una città con una grande storia cestistica.

L’Assessore alla Programmazione Carmelo Romeo ha sottolineato come questi eventi collaterali, organizzati dall’Amministrazione in collaborazione con la Federazione Nazionale, abbiano lo scopo di animare il territorio e diffondere la cultura dello sport.

“Perché, quando un anno fa ci recammo con il sindaco a contattare la nazionale italiana per riportarla a Reggio Calabria, noi non volevamo semplicemente una partita” – ha dichiarato Romeo – “Avevamo in mente, piuttosto, non un evento fine a sé ma una serie di appuntamenti sportivi che rivitalizzassero il territorio e la passione per il basket.”