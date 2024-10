Klaus Davi: ‘Caso Crucitti, Falcomatà, Perna e Delfino chiariscano motivazioni dell’appalto’

“Premesso che il signor Carmelo Crucitti – ne sono certo perché rimango un ferreo garantista – chiarirà la sua posizione nelle sedi opportune, alla luce delle notizie pubblicate relative all’indagine che riguarda l’imprenditore reggino, non posso fare altro che ribadire quanto avevo detto e scritto in TOTALE solitudine. Ovvero che l’affidamento dell’amministrazione comunale alle aziende di Crucitti per la gestione del Covid Hotel era già allora, oltre un anno fa, inopportuna.

E anche che Crucitti veniva indicato come presunto imprenditore amico di Carmine De Stefano nelle intercettazioni e per questo sono stato deriso dal sindaco Falcomatà, dal professor Tonino Perna (che in un’intervista a CityNow.it difese a spada tratta la scelta dell’amministrazione!), allora vice sindaco, e da Demetrio Delfino”.

Leggi anche

Il giornalista e massmediologo Klaus Davi, già candidato a sindaco di Reggio Calabria, chiede spiegazioni al sindaco sospeso Falcomatà, all’ex vicesindaco Tonino Perna e all’assessore comunale Demetrio Delfino in relazione ad un appalto assegnato.