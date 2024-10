A Reggio Calabria la 4ª edizione del “TarantaWineFest Note Metropolitane 2017”

L’iniziativa organizzata dall’Associazione di Arte e Cultura TarantaWineFest, sin dalla sua prima edizione si presenta come un evento unico e rappresentativo dell’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria, in cui enogastronomia, musica, temi culturali e sociali “danzeranno” insieme con l’obiettivo di valorizzare le positività del nostro territorio.

L’iniziativa, come per le scorse edizioni, è organizzata in collaborazione con il Comune e con la Città Metropolitana di Reggio Calabria. All’inaugurazione sarà presente il Sindaco Giuseppe Falcomatà che già in passato ha sostenuto le iniziative culturali promosse nell’ambito del TarantaWine. Sarà un evento di forte attrattività che contribuirà a diffondere, attraverso l’atmosfera natalizia, la voglia di stare insieme in piazza di una intera collettività.

La prima serata di Giovedi 28 Dicembre prevede alle 18 l’apertura del villaggio con attività ricreative e sportive per ragazzi. A seguire i saluti istituzionali e l’apertura degli spettacoli con Behike Moro in concerto e direttamente da The Voice Fabio Curto.

Venerdi 29 Dicembre apertura villaggio alle 18 con iniziative e attività per bambini e concerto con Tony Esposito, Valentina Balistreri e Skapizza.

Per Sabato 30 Dicembre è prevista per le vie del centro storico del paese animazione con suonatori tradizionali e grande chiusura spettacoli con il concerto di Ciccio Nucera Band special guest Nino Stellittano.

Durante le serate oltre le attrattive musicali, non mancherà lo spazio per i temi sociali e culturali da diffondere grazie alla presenza di Telethon e la divulgazione del tema, a noi molto caro, sul bere consapevole e responsabile curato da un gruppo di Biologi nutrizionisti che saranno a disposizione dei visitatori. Altro tema importante, sul rispetto dell’ambiente e le corrette azioni di divulgazione, saranno trattate dall’Associazione Ecokerò e dal Coordinamento Ambiente Reggio Calabria in stand appositamente dedicati durante tutte le sere della manifestazione.