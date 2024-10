A Reggio Calabria la mostra “Vibrazioni ed emozioni di speranza”

Presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria fino al 28 maggio prossimo, si svolge la mostra dal titolo: “ Vibrazioni ed emozioni di speranza”. Si tratta della mostra personale dedicata all’artista internazionale Cosimo Allera. In mostra, possiamo ammirare le sue recenti produzioni che mettono in luce il rapporto dell’uomo tra i suoi simili e il creatore.

Le sue produzioni sono caratterizzate da intense vibrazioni che sprigionano “emozioni di speranza”. Fra le opere che troviamo in mostra, citiamo “La leggerezza dell’essere”, in cui l’artista introduce la tematica dell’uomo scomposto e senza identità; l’opera denominata “No Drink” , nel quale, l’artista si sofferma sul fenomeno dell’alcoolismo e sull’uso di pericolose sostanze psicotropiche usate per lo più dai giovani: “che molto spesso sono alla ricerca della trasgressione a volte solamente per trascorrere un momento di compiacimento”.

La sua mostra ci permette di effettuare delle profonde riflessioni sui temi dell’ attualità che ci toccano giornalmente; la sua arte è definita umana e sincera, non può che creare interesse, in un mondo dove la cultura fa parte sempre in maniera più predominante dell’esistenza dell’uomo. L’artista è conosciuto sia a livello nazionale sia a livello internazionale ed ha ottenuto numerosi riconoscimenti anche prestigiosi.