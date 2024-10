A Reggio Calabria la “Pedalata culturale in rosa”

Tutto pronto per la “Great Ciclist raid in pink”. Domani mattina alle ore 9 da piazza Italia, partirà la “Pedalata culturale in rosa” a cura dell’Asd Just in Time Team presieduta da Laura Bellantoni e l’Asd Cicloturistica 2001 di Roberto Canale, affiliate al Centro Nazionale Sportivo Libertas Ciclismo Reggio Calabria.

Un tour guidato, aperto a tutti i cittadini che potranno registrarsi gratuitamente domani mattina, dei principali siti culturali della città, dal Duomo al Castello Aragonese, dalla Pinacoteca alla Villa Comunale, dal Museo Nazionale alle Mura Greche.

La pedalata culturale in rosa rientra nelle iniziative in coincidenza con il passaggio della tappa del Giro d’Italia del Centenario, in partenza dalla Città dello Stretto nella mattinata dell’11 maggio, al fine di coinvolgere maggiormente il mondo culturale, le associazioni e le imprese del territorio.