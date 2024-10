A Reggio Calabria la Settimana Nazionale “Nati per Leggere”

Promuovere in famiglia la lettura “a bassa voce”, la lettura di relazione e la lettura precoce dalla nascita fino ai 6 anni, fornendo ai genitori gli strumenti per consolidare un legame indissolubile con i figli. È questo il cuore di “Nati per Leggere”, un programma attivo dal 1999 su tutto il territorio nazionale, con circa 800 progetti e più di 2000 comuni coinvolti. La magia della voce di un genitore crea un legame sicuro con il bambino, perché attraverso le parole dei libri e il filo invisibile delle storie la relazione si intensifica. A questo scopo è stata istituita la settimana nazionale “Nati per Leggere”, promuovendo così il diritto alle storie delle bambine e dei bambini.

Ogni anno la settimana ricorre in concomitanza con la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il 20 novembre. “Nati per Leggere” ha scelto di esserci, con un messaggio deciso e universale, perché ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla malattia o dalla violenza, ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. Le storie sono un mezzo di relazione e una fonte inesauribile di stimoli.

Ogni presidio regionale e locale di “Nati per Leggere” è impegnato ad organizzare momenti di letture e condivisione con i bambini e le famiglie, affinché questo diritto sia garantito in primo luogo tra le mura domestiche, a scuola, in biblioteca, dal pediatra. Così, durante la Settimana Nazionale Nati per Leggere, biblioteche, ambulatori, nidi, scuole dell’infanzia e altri presidi “volano alto”, grazie alle voci dei lettori volontari.

A Reggio Calabria, proprio il 20 novembre , presso la Biblioteca Comunale P. Da Nava alle ore 16.00 e alle ore 17.00 si svolgeranno due incontri di letture per bambini dai 3 ai 5 anni . Per partecipare alle letture è necessaria la presenza di un adulto (la mamma, il papà, il nonno…) e la prenotazione tramite e-mail all’indirizzo natiperleggere.rc@gmail.com specificando l’orario preferito (16.00 oppure 17.00).

Tutte le informazioni sono reperibili alle pagine facebook Nati per Leggere Calabria e Nati per Leggere oppure alla pagina del gruppo facebook Letture per bambini – Nati per Leggere Reggio Calabria. Altre informazioni sul sito www.natiperleggere.it.

Il programma nazionale “Nati per Leggere” è promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso l’Associazione Cultu HYPERLINK “http://acp.it/”rale Pediatri ACP, l’Associazione Italiana Biblioteche AIB e il C HYPERLINK “http://www.csbonlus.org/”entro per la Salute del Bambino- HYPERLINK “http://www.csbonlus.org/”onlus CSB.

Al link http://bit.ly/CalendarioAndiamoDirittiAlleStorie potete scaricare il calendario per andare #dirittiallestorie! Seguire quotidianamente il Calendario sarà come fare un passo verso il Diritto alle Storie delle bambine e dei bambini, giorno dopo giorno. E naturalmente, fate attenzione al 20 novembre, la Giornata che più di tutte ci sta a cuore!