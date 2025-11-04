Reggio, La Traviata in versione moderna e narrativa in scena al CineTeatro Odeon

Per chi pensa che Verdi appartenga solo ai cartelloni ufficiali e alle sale d’epoca, la serata del 7 novembre al CineTeatro Odeon riserverà una sorpresa: La Traviata arriva in una versione pensata per avvicinare anche i più giovani e chi non è abituato all’opera. Non la solita messe di arie e sipario, ma una rilettura viva, narrata e arricchita da momenti coreografici, che mantiene intatto l’animo immortale del capolavoro verdiano, offrendo però un linguaggio scenico più immediato e contemporaneo.

Una Traviata moderna e accessibile

La messa in scena, firmata da Teatro Blu, si regge su un cast essenziale e potente: in scena l’attrice Silvia Priori, affiancata dal soprano Kaoru Saito, mentre la guida musicale è affidata all’Ottoni Brassband 96, diretta da Gianmarino Bonino.

La regia e il lavoro sul testo portano la firma di Silvia Priori e Roberto Gerboles, in una produzione che mette al centro la parola, la musica e la fisicità degli interpreti.

Questa formula — tra narrazione, canto e invenzione coreografica — è pensata per rompere la distanza che spesso separa le nuove generazioni dall’opera. La storia di Violetta e Alfredo, fatta di amore e sacrificio, viene raccontata con linguaggi contemporanei, senza smarrire la profondità emotiva che l’ha resa un capolavoro senza tempo.

Per favorire la partecipazione di tutti, il CineTeatro Odeon e la produzione hanno scelto un prezzo simbolico e accessibile, offrendo l’opportunità di vivere un’esperienza intensa e coinvolgente.

L’impegno del CineTeatro Odeon per una cultura aperta

Il CineTeatro Odeon, che ha recentemente inaugurato una stagione teatrale innovativa — già applaudita con la serata di danza laser Cosmos dello scorso 19 ottobre — conferma con questa scelta la sua vocazione alla sperimentazione e alla qualità artistica.

L’obiettivo è chiaro: rendere il teatro un luogo di incontro per tutte le età, dove la tradizione dialoga con il presente.

I biglietti per La Traviata, in scena giovedì 7 novembre alle ore 21, sono disponibili al botteghino del CineTeatro Odeon e online su VivaTicket, al prezzo di 20 euro.