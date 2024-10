Reggio, prosegue ‘Strada facendo’. Il bilancio di Falcomatà: ‘Interventi necessari per la città’ – FOTO

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha recentemente condiviso un aggiornamento su Facebook riguardo al proseguimento del piano straordinario di rifacimento delle strade cittadine, parte del progetto Strada Facendo. Questo piano, volto a migliorare la sicurezza e la percorribilità delle arterie stradali, ha già coinvolto numerose vie cittadine. Gli interventi, oltre alla posa dell’asfalto, includono lavori sui sottoservizi e la sistemazione dei marciapiedi.

I tratti interessati dal progetto

Nell’ambito degli interventi recentemente completati, Falcomatà ha elencato diverse strade, tra cui via Sbarre Inferiori, via Reggio Campi, via Cuzzocrea, via Sant’Anna, via Saccà, piazza Castello, via Filippini, via Ravagnese e Contrada Aretina. Altri tratti riguardano quartieri rilevanti come Catona, con le vie Consortile e Lupardini, e Gallico, dove sono stati ripristinati via Casa Savoia, via San Martino e via Quarnaro. Gli interventi hanno incluso anche l’accesso ai Fortini di Pentimele, il Lungomare di Pellaro, lo svincolo San Leo e via Mortara, con altri lavori ora previsti su via San Pietro Argine e Largo Calopinace.

Leggi anche

Un piano straordinario di investimenti

Il sindaco Falcomatà ha evidenziato che, nonostante i disagi e i rallentamenti al traffico, questi interventi sono essenziali per garantire la sicurezza delle strade e migliorare le infrastrutture cittadine. Nei prossimi mesi, Reggio Calabria sarà interessata da ulteriori lavori di manutenzione straordinaria, con un investimento complessivo di 20 milioni di euro. Il piano coprirà numerose aree della città, puntando a raggiungere progressivamente tutte le zone e portando avanti un’azione di manutenzione capillare che include anche i sottoservizi.

Impatto sulla viabilità e prossimi passi

L’Amministrazione comunale è consapevole dei disagi temporanei che i lavori comportano per la cittadinanza e si sta impegnando a ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità. “Stiamo cercando di fare il meglio possibile,” ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’importanza di queste opere per la sicurezza di pedoni e automobilisti.

Con l’avvio di nuovi interventi pianificati, l’impegno del Comune di Reggio Calabria nel migliorare la qualità delle strade cittadine rappresenta un passo fondamentale verso una città più sicura e meglio collegata, migliorando non solo la viabilità ma anche l’aspetto complessivo del territorio.

Barreca: “Gli interventi stanno interessando tutta la città”

Sul posto c’erano l’assessore ai Lavori pubblici Franco Costantino, il consigliere comunale delegato alla Manutenzione Franco Barreca, il consigliere Giovanni Latella, il dirigente dei Lavori Pubblici Bruno Doldo.

«Abbiamo seguito con attenzione i lavori – ha chiarito il consigliere Barreca – dal Largo Calopinace fino alla Caserma dei carabinieri. Le attività procedono bene: i pozzetti sono stati messi in quota. È un altro tratto di un’arteria importante che si recupera per una perfetta viabilità. Parallelamente a queste attività di rifacimento totale – ha aggiunto – si stanno eseguendo attività di ripristino di manutenzione. Gli interventi stanno interessando tutta la città, per andare incontro alle richieste dei cittadini delle zone anche più distanti dal centro. Bisogna evidenziare che il lavoro di rifacimento consentirà di superare il decadimento del manto stradale rispetto anche all’intensità di percorrenza che hanno le strade».

«Parallelamente – ha evidenziato il consigliere Barreca – si sta provvedendo a fare la pulizie delle griglie. Si proseguirà tutti i giorni, anche nelle prossime settimane, quartiere per quartiere. Sempre in relazione alla manutenzione ordinaria si stanno mettendo in campo anche le sistemazioni dei marciapiedi: è stato completato un tratto di via Reggio Campi. In ultimo si sta ponendo in opera il guard rail nel doppio curvone per arrivare a Cataforio».