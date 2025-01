Reggio, al liceo Campanella una lectio magistralis sulla Divina Commedia

Venerdì 31 gennaio 2025, alle ore 10, nell’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella”, si terrà una Lectio Magistralis dal titolo

“Considerate la vostra semenza:/ fatti non foste a viver come bruti,/ ma per seguir virtute e canoscenza: Dante profeta, politico, poeta”,

tenuta dal prof. Antonio D’Elia, docente di Letteratura Italiana presso il DIGIES – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, esperto in studi danteschi. Porgerà i saluti il Dirigente Scolastico Carmen Lucisano, l’introduzione sarà a cura della prof.ssa Lucrezia Laganà. All’incontro parteciperanno le classi terze.