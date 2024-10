A Reggio Calabria l’evento Networking TrekkSoft

TrekkSoft ospiterà un evento networking per gli operatori turistici a Reggio Calabria il 14 novembre 2016. L’argomento della Masterclass di TrekkSoft sarà: “Come vendere escursioni o attività on-line e come attrarre più visitatori al tuo sito web e trasformarli in clienti paganti”.

L’evento, che si terrà presso ‘Pepy’S Taverna’ di viale Roma 6, prevede per le 17:00 l’apertura delle attività.

CLICCA QUI per info e prenotare gratuitamente un posto.

TrekkSoft si rivolge a tour operator e gestori di attività che desiderano sviluppare la loro presenza online ed ottenere più prenotazioni.

Il software di TrekkSoft è disegnato appositamente per aiutare a creare un sito web ottimizzato per la gestione delle prenotazioni, gestire la tua attività in mobilità grazie all’app per smartphone e tablet, creare strategie di marketing online e offline stimolanti, e promuovere le attività attraverso una vasta gamma di rivenditori e canali di distribuzione.

A sei anni dalla fondazione, TrekkSoft è alle porte dei 1500 clienti in più di 130 paesi del mondo e ha un team di 75 persone proveniente da 23 nazionalità diverse. La mission dell’azienda svizzera di Intelaken è legata alla trasformazione del mercato di tour ed escursioni attraverso soluzioni di prenotazioni e pagamento on-line. I co-fondatori hanno alle spalle una salda esperienza nell’industria del turismo delle esperienze. Negli ultimi mesi ha già fatto tappa in 17 città italiane, da nord a sud, e altre 7 date sono previste entro la fine del 2016.

‘L’obiettivo principale dei nostri incontri -dichiara Alona Mittiga, Italian Marketing Manager di TrekkSoft- è promuovere “l’animazione territoriale di una destinazione”, creare rete e far incontrare gli operatori della stessa area con obiettivo unico di collaborare uniti verso lo sviluppo e la promozione di quella destinazione. I nostri incontri sono occasioni informali dove trattiamo tematiche interessanti dal punto di vista marketing e tecnico con novità, consigli e trends legati al settore del turismo’.