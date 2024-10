A Reggio Calabria l’evento ‘Suonare perBene’

Si lavora in maniera spedita per l’organizzazione dell’evento del 7 Aprile 2018 in favore dell’AISM (sezione RC) che avrà luogo presso il Teatro Zanotti Bianco di Reggio Calabria alle ore 18.30.

Il progetto nasce dalla sinergia organizzativa tra l’Accademia del Tempo Libero, AISM RC, Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato , Sicilia e Dintorni , Zampognari di Cardeto, Elcasound, col supporto dei meravigliosi pasticceri dell’Apar e la presenza di prestigiosi artisti calabresi e siciliani, in una sorta di ponte solidale tra le sponde in favore della raccolta fondi per l’AISM, finalizzata alla realizzazione di un corso di yoga ed uno sportello con supporto psicologico per i pazienti e le loro famiglie nella bellissima struttura di via Rosignoli, nel quartiere di Archi.

Con grande cuore, e tanto entusiasmo, molti artisti hanno già aderito all’iniziativa. Tra questi: Otello Profazio, Tony Canto, Mimmo Cavallaro, Cosimo Papandrea, Marinella Rodà, Ciccio Nucera, Sicilia e Dintorni , Diego Pizzimenti, Zampognari di Cardeto, Giovanna Scarfò, Alfredo Verdini, Alessandro Calcaramo, Andrea Simonetta , Aurelio Mandica, Gabriele Albanese, Turi Rugolo, Franco Lavignia, Anna Maria Cento. Condurranno la serata, per la prima volta assieme sul palco, Giovanna Scarfò e Marco Mauro.

In queste ore, diverse aziende daranno supporto per il realizzare al meglio la serata. I dettagli di della manifestazione verranno illustrati nella Conferenza Stampa che si terrà Mercoledì 4 aprile 2018, alle ore 11:00, presso la Presidenza del Consiglio Comunale a Palazzo San Giorgio in Reggio Calabria