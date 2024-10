Reggio, lite con accoltellamento in piazza: arrestato un ricercato

Nel pomeriggio di mercoledì scorso, la Polizia Locale di Reggio Calabria è intervenuta con più pattuglie per una lite tra due giovani poco più che ventenni in Piazza Sant’Agostino, culminata con il ferimento di entrambi. Uno dei coinvolti è stato colpito con almeno un fendente da un paio di forbici.

Indagini e arresto: coinvolto ricercato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Le indagini hanno rivelato che l’uomo ferito, un cittadino marocchino senza permesso di soggiorno, era ricercato da oltre un anno e mezzo in seguito a un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento, poiché gravemente indiziato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Notifica della misura restrittiva e ulteriori denunce

Dopo le formalità di rito, la Polizia Locale e la Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto del cittadino marocchino, notificandogli la misura restrittiva e associandolo alla Casa Circondariale di Reggio Calabria a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato denunciato anche per permanenza illegale sul territorio dello Stato e lesioni, mentre l’altro coinvolto è stato denunciato per lesioni.

Fase delle indagini e impegno della Polizia Locale

Lo stadio del procedimento è ancora in fase d’indagine e, in conformità al principio di presunzione di innocenza, entrambi gli indagati sono da considerarsi innocenti fino alla condanna definitiva. La Polizia Locale proseguirà le attività per garantire il decoro e la vivibilità della città, collaborando anche con i dispositivi interforze secondo le direttive della Questura.