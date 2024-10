La Locride si candida a Capitale della Cultura 2025

Il presidente del GAL Terre Locridee annuncia la candidatura a Capitale della Cultura 2025.

“Locride, tutta un’altra storia” è lo slogan lanciato per la campagna a sostegno della candidatura della Locride a Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2025.

Uno slogan per superare gli stereotipi e rendere visibile quel patrimonio, materiale e immateriale, delle comunità locali, delle persone, delle storie, dell’artigianato, di una terra unica al centro del Mediterraneo, ancora tutta da scoprire.

Francesco Macrì Presidente del GAL Terre Locride spiega:

“Il valore di intraprendere un percorso di candidatura a lungo termine come Capitale Italiana della Cultura 2025 per un territorio come la Locride, risiede proprio nella capacità di fare un cammino condiviso. Per conoscersi e riconoscersi come contesto unitario. Valorizzando al contempo le diversità e le esclusività territoriali e infine per rappresentarsi in modo complessivo come territorio che genera cultura, in modo coeso, partecipato e condiviso”.

“Un percorso che rappresenterà la Locride come un grande laboratorio culturale sociale. Di rilevanza nazionale ed europea, luogo di sperimentazione di metodologie e buone prassi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale”.