Tanti auguri Locri, il comune compie 87 anni. Calabrese: ‘Orgoglioso della città che amo’

Locri, il comune reggino con poco più di 12 mila abitanti compie oggi 87 anni. Gli auguri del sindaco Giovanni Calabrese.

Il 29 gennaio 1934 la Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia pubblicava il seguente avviso:

“Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d’Italia

veduta la domanda in data 2 gennaio 1934 con cui il podestà di Gerace Marina, in esecuzione della propria deliberazione in data 18 ottobre 1930, chiede l’autorizzazione a cambiare la denominazione del Comune in “Locri”.

“Pertanto il comune di Gerace Marina, in provincia di Reggio Calabria, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in Locri”.