Confcommercio Reggio Calabria, Labate Presidente facente funzione

La Confcommercio Reggio Calabria ha un nuovo Presidente.

Labate il nuovo Presidente facente funzioni per Confcommercio

E’ Lorenzo Labate il nuovo Presidente facente funzioni per Confcommercio Reggio Calabria.

In seguito alle dimissioni di Gaetano Matà, il Consiglio Direttivo ha nominato un Presidente facente funzioni. Il nuovo presidente sta dunque traghettando la Confcommercio nella qualità di presidente facente funzione in vista delle nuove elezioni .

Labate ha ringraziato il dimissionario Matà per “l’impegno profuso generosamente fino ad oggi ed ha assicurato la massima dedizione per costruire un percorso di innovazione della Confcommercio che vuole tornare ad essere un punto di riferimento per tutte le imprese reggine anche in vista delle misure nazionali di rilancio dell’economia, in pieno coordinamento con Confcommercio nazionale“.