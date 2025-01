Reggio, ‘giocattoli in movimento’: successo per l’iniziativa solidale del M5S – FOTO

Lo scorso 5 gennaio 2025 si è conclusa la raccolta giocattoli in movimento, tanto a cuore al M5S.

“Siamo orgogliosi – ha affermato la rappresentante territoriale M5S di Reggio Calabria Giovanna Roschetti – di aver fatto il nostro dovere per i piccoli meno fortunati che riceveranno, tramite l’associazione @Emporio Della Solidarieta’ Genezareth, tutti i giocattoli raccolti. Un ringraziamento va ai cittadini che, sensibili, hanno aderito all’iniziativa, e agli attivisti del GT M5S che si sono resi disponibili”.

Un gesto di solidarietà per i più piccoli

La raccolta giocattoli in movimento si è trasformata in un’occasione di sostegno concreto a chi è in difficoltà. Grazie alla collaborazione tra cittadini e attivisti, i doni saranno destinati ai bambini meno fortunati, dimostrando come la partecipazione collettiva possa fare davvero la differenza.