Piazza De Nava, l’assessore Malara: ‘Nuovo spazio che sarà vissuto dai reggini’

Diversi gli argomenti affrontati nell’ultimo appuntamento di Live Break (CLICCA QUI per vedere la puntata). Inaugurazione GA-GA e piazza De Nava, aumento della TARI, Masterplan, Lido Comunale e Miramare alcuni dei temi affrontati: ospiti in studio l’assessore Paolo Malara e il consigliere comunale di opposizione Mario Cardia, in collegamento esterno invece il massmediologo Klaus Davi e l’ing. Domenica Catalfamo, già assessore regionale alle infrastrutture.

L’assessore Malara, tra i temi toccati, si è soffermato anche sull’inaugurazione di Piazza De Nava.

“Quella di Piazza De Nava rappresenta una prima inaugurazione di interventi di nuove opere. E’ un nuovo spazio che mira a creare un rapporto più stretto con il Museo Archeologico. Non ho dubbi si tratterà di un luogo che sarà vissuto maggiormente dai reggini grazie alla spazialità completamente nuova. Polemiche? Quando si fanno opere nuove ci sono varie posizioni che i cittadini legittimamente esprimono. Oggi ci godiamo questa piazza rinnovata, la cura e la manutenzione saranno fondamentali”, le parole di Malara.

Leggi anche

L’assessore comunale è intervenuto anche sulle questioni relative all’Hotel Miramare, che da troppo tempo attendo di rinascere.

“Ricordate che c’è stato un avviso pubblico in passato, con la società che sfortunatamente ha avuto una interdittiva. E’ stata realizzata la riqualificazione degli esterni, adesso da capire se si può realizzare una nuova gestione con un partenariato pubblico privato. Spero che l’iter vada avanti e che siano veloci”, ha auspicato Malara.