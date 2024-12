Nuova Piazza de Nava, Sudano (direttore Museo Rc): ‘Sarà il salotto buono di Reggio’

"Le polemiche? Gratuite, non si è demolito nulla. Tanti gli eventi in programma, la nuova piazza rafforzerà il rapporto con il Museo", le parole di Fabrizio Sudano

Poche ore e la nuova Piazza de Nava sarà ufficialmente inaugurata. Già da qualche giorni, i reggini hanno potuto prendere confidenza con la nuova piazza, consegnata lo scorso fine settimana dalla Soprintendenza. Tempi rispettati, cantiere che si è chiuso nel periodo previsto: domani, martedi 3 dicembre, l’evento di inaugurazione alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà e di altre istituzioni.

Chi sarà certamente presenze è Fabrizio Sudano, ‘padrone di casa’ in un certo senso se si considera che la nuova piazza abbraccia il Museo Archeologico da lui diretto. Ai microfoni di CityNow, quando mancano 24 all’inaugurazione ufficiale, non può che dirsi emozionato.

“Sono davvero orgoglioso del lavoro svolto da tutto il personale del Ministero. Il progetto della nuova piazza De Nava riguarda da vicino il Museo, è una sorta di continuità e abbraccio con la piazza. Il Museo adesso sarà certamente più visibile e accessibile, da domani in poi sarà una sorta di nuovo inizio”, le parole di Sudano.

Conclusi in anticipo i lavori di restyling della storica agorà, adesso i reggini potranno finalmente vivere la nuova area, sicuramente più moderna e funzionale, grazie all’eliminazione delle recinzioni che ne impedivano finora l’accesso.

“Avremo spazi in più da poter gestire e infatti abbiamo già programmato diverse iniziative per il 2025. Vogliamo che piazza De Nava diventi il salotto buono della città, è un luogo che adesso si presta a diverse caratterizzazioni. Non ci saranno macchine che passeranno davanti, le file saranno gestibili in modo migliore. Vogliamo rendere più serena l’attesa dei visitatori, sperando che le file possano esserci in tutti i periodi dell’anno”, afferma Sudano.

Nel corso dell’evento di inaugurazione in programma domani, previsti momenti musicali e una sorta di passaggio di consegne simbolico riguardante il nuovo volto di piazza De Nava. Sudano e il Museo Archeologico di Reggio Calabria sono già proiettati al futuro, con la volontà di sfruttare nel migliore dei modi la rinnovata versione di piazza De Nava.

“Presenteremo presto il programma natalizio di eventi del museo, che andrà dall’8 dicembre sino all’Epifania. Saranno numerose le iniziative, anche per iniziare sin da subito il nuovo rapporto con la piazza. Stesso discorso per il 2025, tante le idee e i progetti da realizzare”, assicura Sudano.

Impossibile non fare riferimento alle (immancabili) polemiche, relative al progetto di riqualificazione della piazza non gradito da alcune associazioni.

“In questi giorni sto ricevendo solo pareri positivi dai cittadini, che apprezzano il nuovo volto di piazza De Nava. Chi parla di distruzione della storia, credo non dica la verità. Non abbiamo demolito nulla, non abbiamo buttato Piazza San Pietro di Roma, ma solo riqualificato la piazza.

Qualche voce contraria ci sarà sempre, le polemiche di questi mese le ritengo gratuite e le mettiamo da parte. Parlano i fatti, anche rispetto a chi afferma di lavori fermi e cantiere in ritardo. I tempi sono stati rispettati, smentendo chi sosteneva il contrario”.