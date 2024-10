Reggio Calabria, nuovo manto stradale per il quartiere di Sbarre

Entrano nel vivo i lavori per la riqualificazione del manto stradale in via Sbarre Superiori. Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi, proprio ieri mattina il sindaco Giuseppe Falcomatà, accompagnato dal Consigliere delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone e dal Presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino, si è recato nuovamente nell’area interessata dall’intervento. Le immagini pubblicate dal primo Cittadino sulla sua pagina Facebook, mostrano la fase di stesura del nuovo tappetino di asfalto.

L’intervento era iniziato già da qualche settimana. Prima della scarifica del vecchio asfalto, la ditta incaricata, la Pagano Srl, aveva provveduto alla verifica dei sottoservizi, alla riqualificazione di una vecchia condotta, alla messa in quota dei tombini. In questi giorni si sta procedendo invece alla stesura del nuovo manto stradale. Nel frattempo, sempre in zona sud, in via Ipponio, interessata nei mesi scorsi dai lavori di riparazione dopo un grosso cedimento stradale, è iniziato questa mattina l’intervento di fresatura.

Dopo Sbarre Superiori il piano per il rifacimento delle strade passerà alla via Sbarre centrali, uno degli assi stradali più trafficati della zona sud della città.

Subito dopo novità importanti riguarderanno la zona nord, tra Santa Caterina e Catona, ed anche il centro cittadino, con la riqualificazione di via Possidonea e del dedalo di strade che dal Castello aragonese si dirama verso la zona di Sant’Anna.