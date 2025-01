Piazza del Popolo, Marco Rizzo a Falcomatà: ‘Sbagliato trasformarla in un parcheggio’

L’on. Rizzo sottolinea come sia fondamentale tutelare lo spirito del mercato, proteggendo sia l’economia locale sia la vita sociale della comunità

In un video il Coordinatore Nazionale di Democrazia Sovrana Popolare, l’on. Marco Rizzo, si rivolge al Sindaco di Reggio Calabria chiarendogli che i mercati sono luogo di incontro, di scambio, di socialità, oltre che promuovono l’economia.

“Trasformare Piazza del Popolo in un Parcheggio o qualcosa di simile, è un’idea profondamente sbagliata, anche perché ci sono 41 lavoratori ambulanti che hanno partecipato ad un bando e sono pronti per poter lavorare.

Il fatto che nel mercato ci siano loschi traffici, basta solo controllare, avvalersi del supporto dei vigili per evitare che ci sia malaffare. Il Mercato è una cosa del Popolo, Popolare appunto”.

Tramite questa dichiarazione, l’on. Rizzo sottolinea come sia fondamentale tutelare lo spirito del mercato, proteggendo sia l’economia locale sia la vita sociale della comunità.

La posizione di DSP Calabria

DSP Calabria sollecita l’urgenza di una soluzione a breve, per i 41 lavoratori lasciati senza lavoro e nell’assoluta incertezza. La dignità umana dovrebbe avere la priorità in ogni scelta politica, ma a quanto pare chi oggi amministra non presenta una simile sensibilità.