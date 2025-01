Piazza del Popolo, Falcomatà assente in Commissione: ‘Imbarazzante, c’è obbligo statutario’

Seduta di commissione controllo e garanzia dedicata a Piazza del Popolo, assente il sindaco Giuseppe Falcomatà. Il presidente di commissione Massimo Ripepi, deluso per l’assenza del primo cittadino, ha evidenziato che c’è un obbligo statutario, e che Falcomatà non può assentarsi ripetutamente rispetto alle convocazioni, come capitato anche in passato per altre sedute. ‘Sarà convocato ad oltranza’, ha affermato Ripepi, il quale ha parlato di una comunicazione del sindaco, assente per impegni istituzionali complice l’inaugurazione di una scuola.

‘Imbarazzante, inutile anche commentare l’assenza del sindaco Falcomatà. E’ un tema delicato e che ha spaccato l’opinione cittadina, oltre che creato disagio tra i commercianti ambulanti. Il primo cittadino però evidentemente non ha interesse a partecipare. In caso di impegni avrebbe potuto delegare un vice sindaco’.