Jonica e mare sporco, il gruppo MSI-FT di San Lorenzo: ‘Colpa non nostra. A Bova Marina nemmeno un depuratore’

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Maria Tripepi, Vincenza Marrari, Giuseppe Minnella del Gruppo Consiliare MSI-FT del Comune di San Lorenzo in merito alla segnalazione di alcuni turisti e cittadini di ieri relativa al mare inquinato.

Il gruppo consiliare al comune del Movimento Sociale Italiano Fiamma Tricolore si trova costretto oggi ad intervenire sulla questione mare sporco a Marina di San Lorenzo a seguito dei numerosi articoli di stampa e di protesta di cittadini e turisti che ormai da diverse settimane impazzano sui siti internet e sui social.

Tali articoli generati dalla mancanza di informazioni di cui non sono certo responsabili i cittadini e turisti non fanno altro che generare un danno di immagine al comune di San Lorenzo oltre ad un cospicuo danno economico agli operatori turistici e alle attività del territorio derivante dalla cattiva pubblicità che allontana l’afflusso di turisti dal nostro comprensorio.

Ancora nella giornata di ieri una missiva sulla stampa lamentava la mancanza di un interlocutore istituzionale affermando che a San Lorenzo non ci fosse un’amministrazione, cosa non vera essendoci state le elezioni lo scorso 12 giugno, ed un assessore all’ambiente anche se al momento anche noi ne disconosciamo l’esistenza non essendoci state ad oggi rese note le deleghe conferite dalla nuova amministrazione.

In mancanza di un intervento di quest’ultima ci sentiamo quindi in dovere di sostituirci ed intervenire duramente ed in prima persona rendendo edotta l’utenza che le responsabilità del mare sporco, cosa più frequente in alcuni rari orari, specie nel fine settimana e non 24 ore su 24 come si vorrebbe far credere, non sono del comune di San Lorenzo.

Nei giorni scorsi infatti è stato di dominio pubblico il malfuzionamento e lo scarico fognario di grandi quantità di liquami in località Pilati, ricadente nel comune di Melito ed occorre ancora aggiungere il fatto che ad oggi il comune di Bova Marina non si è dotato di un depuratore scaricando quindi in mare aperto i liquami fognari una volta piene le vasche di raccolta.

In tutto ciò nel comune di San Lorenzo ha sede il depuratore che serve i comuni di Melito, Bagaladi, Condofori oltre a San Lorenzo stesso che al momento resiste, anche se a fatica, e che necessita di intervento di manutenzione straordinaria di cui il comune da solo non può farsi carico essendo la sua partecipazione al consorzio che lo gestisce di gran lunga minoritaria.

Comprendiamo bene che quanto fin qui scritto non servirà ad alleviare la rabbia di quei cittadini che, trovandosi in vacanza, possono godere del nostro splendido mare solo per pochi giorni all’anno ma era necessario fare chiarezza sulle responsabilità del mare sporco, che non è solo a Marina di San Lorenzo ma in tutti i comuni del circondario sui quali però non si rileva la stessa cattiva pubblicità.

Al tempo stesso è quindi nostro dovere tutelare gli operatori turistici laurentini che vedono i propri sforzi vanificati da questa cattiva pubblicità dovuta alla mancanza di quelle informazioni che speriamo di aver con questa nota fornito.

Invitiamo pertanto i turisti ed i vacanzieri a venire ed affollare la bellissima spiaggia di San Lorenzo e le sue strutture dove potranno trovare i servizi di cui necessitano oltre all’accoglienza ed al garbo degli operatori addetti.