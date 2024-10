Al MArRC gli Ufficiali dei Carabinieri per il progetto formativo

L’incontro propedeutico all’organizzazione dei prossimi corsi per la formazione degli Allievi Carabinieri nella tutela dei beni culturali

I magnifici Bronzi di Riace e le altre collezioni esposte al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria continuano ad attrarre migliaia di visitatori. Tanti i turisti italiani e stranieri che raggiungono il MArRC in queste prime settimane d’estate, affascinati anche dalla grande mostra allestita al Livello E, dal titolo “Per gli dei e per gli uomini. Musica e danza nell’antichità”, curata dal direttore del Museo, Carmelo Malacrino, insieme alle archeologhe Angela Bellia e Patrizia Marra.

Ieri ha voluto visitare il Museo anche il Comandante della Legione Allievi Carabinieri, Gen. D. Carlo Cerrina, in città per il Consiglio didattico tenutosi all’interno della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, comandata dal Colonnello Vittorio Carrara. L’incontro è propedeutico all’organizzazione e alla gestione dei prossimi corsi per la formazione degli Allievi Carabinieri. Durante la visita gli Ufficiali dell’Arma, accompagnati dalla dott.ssa Palma Buda, assistente alla fruizione del Museo, hanno potuto ammirare l’unicità del patrimonio archeologico esposto.

Dichiara il direttore Malacrino: