A Reggio Calabria il Meeting Internazionale del Cinema Indipendente

La 7ª edizione del Meeting Internazionale del Cinema Indipendente si terrà dal 12 al 16 marzo 2018 a Reggio Calabria, in collaborazione con il Reggio Calabria Film Fest che estenderà il suo programma fino al 18 marzo.

Con l’annuncio delle date sono aperti gli accrediti all’edizione 2018 a cui ci si potrà iscrivere andando sul sito http://www.agici.eu.

Dopo due anni nella splendida cornice materana, in Basilicata, il MICI18 approda a Reggio Calabria mantenendo la sua caratteristica, unica in Italia, di evento itinerante e l’attenzione allo sviluppo delle aziende del settore cinematografico e audiovisivo nel Sud Italia. La formula itinerante è specchio della base associativa di AGICI, rappresentata da circa 120 società Associate diffuse su tutto il territorio nazionale, e dell’attento lavoro di formazione professionale e educazione all’immagine che l’Associazione svolge in maniera diffusa in tutta Italia.

Il Meeting viene prodotto da diverse edizioni da AGICI, in collaborazione con FICE – Federazione Nazionale Cinema d’Essai e con il sostegno della Direzione Generale Cinema MiBACT.

Il Presidente AGICI, Marina Marzotto, si dichiara soddisfatta dei preparativi per la nuova edizione: “Il sostegno del Reggio Calabria Film Festival, diretto dal regista Mimmo Calopresti, permetterà al MICI di raggiungere un nuovo pubblico nel 2018 e una nuova regione italiana di grande interesse. I due eventi programmati in parallelo daranno a Reggio Calabria una settimana di confronto, apprendimento e grandi emozioni attorno al mondo dell’intrattenimento e dell’arte cinematografica”.

Il presidente FICE, Domenico Dinoia, aggiunge: “la Federazione dei Cinema d’Essai, che raggruppa circa 500 sale di tutta Italia che privilegiano una programmazione di qualità, sostiene lo sviluppo del cinema indipendente e opera affinché cresca e si affermi una nuova generazione di produttori nazionali, in grado di competere anche a livello internazionale con opere e progetti innovativi, alla ricerca di un pubblico più ampio”.

Il direttore artistico di Reggio Calabria Film Fest, Mimmo Calopresti, si dichiara “Felice di tornare in Calabria e a Reggio Calabria per dirigere il RCFF. Felice di poter far veder il buon cinema italiano e internazionale. E soprattutto di mettere al centro dell’attenzione di tutti, i ragazzi di grande talento del Free Cinema Calabria. E ancora di fare del festival il luogo d’incontro per tutto il sistema cinema. Abbiamo bisogno di tutta la passione necessaria per farcela. Abbiamo bisogno di tutti per poter far diventare straordinario il nostro impegno. Il mio impegno come direttore artistico del festival è che la Calabria diventi terra di cinema e di cultura. Cosi finalmente da poter dire la Calabria è bella come un film.”

Importante anche l’apporto di molti enti, realtà industriali ed associazioni del Cinema Italiano e Internazionale, tra cui ricordiamo il sostegno dato nel 2017 da Regione Basilicata, il Programma Sensi Contemporanei del MiSE, ANEC Puglia e Basilicata ed anche l’apporto di: 01 Distribution, 100 Autori, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AFIC, ANAC, BIM Distribution, Casa del Cinema di Roma, Cinecittà – Istituto Luce, CNC – Cinema du Monde, FilmItalia, Good Films, Gruppo Ferrero Cinemas, Italian Film Commission, Méditalents, Mediaset, Medusa, RAI Cinema, RAI Com, RAI Fiction, Sky Italia, SNCCI, UCI, WGI ed altri.

Grazie a queste collaborazioni il MICI ogni anno porta un ricco programma di matinée, convegni, anteprime e workshop oltre ad un nutrito programma di attività di mercato rivolte agli addetti ai lavori.