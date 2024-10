A Reggio Calabria il meeting “Il paniere dello Stretto”

Si terrà mercoledì 23 agosto, alle ore 18, il meeting “Il paniere dello Stretto”, organizzato dall’ Accademia delle Imprese Europea, per promuovere la valorizzazione e l’ internazionalizzazione delle eccellenze territoriali.

L’ incontro, moderato da Marilena Cucinotta, Consulting Management A.D.I.E., vedrà gli interventi di componenti dello Comitato Tecnico Scientifico dell’Accademia, ovvero Giusy Longo, Farmacista esperta in fitoterapia, Antonio Paolillo, Tecnologo alimentare, e Sabrina Assenzio, Dietista esperta in sviluppo territoriale.

A seguire, i contributi del Presidente dell’ Accademia delle Imprese Europea, Giuseppe Ariobazzani, e del Direttore commerciale rete – Enoagriart, Martino Ferrandino.

La serata proseguirà con la presentazione del “Marchio d’ Area dello Stretto di Messina”, nato dalla collaborazione delle Amministrazioni comunali di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Alla convention parteciperanno, per il Comune di Messina, Guido Signorino e Enzo Cuzzola, rispettivamente Assessore allo Sviluppo economico e Assessore Finanza e Bilancio; per il Comune di Reggio Calabria Saverio Anghelone, Assessore Sviluppo economico, e per il Comune di Villa San Giovanni, l’ Assessore alle Attività produttive, Pietro Caminiti.

La manifestazione si concluderà con la degustazione guidata di pasta, pane e olio dello Stretto, con la direzione del Pastry chef Paolo Caridi, e con l’esposizione di creazioni artigianali.

L’ evento si terrà nella splendida Villa del Cavaliere, via Ravagnese Arangea 156 (RC).