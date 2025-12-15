Comune di Reggio, Milia (FI): ‘La priorità della maggioranza è fare i propri interessi’

“Mentre stamattina, in II commissione affari istituzionali, si procede spediti al voto per l’approvazione del nuovo regolamento per gli affidamenti sotto soglia, tutto resta fermo in merito alla modifica dello statuto sulle Circoscrizioni.”

È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia.

“In Aula consiliare era stata definita come prioritaria la necessità di arrivare a un punto risolutivo sulle circoscrizioni entro 15 giorni. Il continuo rinvio di questo fondamentale passaggio in II Commissione Affari Istituzionali è la prova lampante che dietro questo immobilismo non c’è una reale difficoltà tecnica, ma precise e chiare motivazioni politiche che mirano a procrastinare la decisione, disattendendo gli impegni presi in Aula” dichiara il capogruppo.

“È evidente che in questo modo si sta pensando unicamente ai propri interessi – conclude Milia – e che questo immobilismo serve solo a salvaguardare equilibri politici interni a discapito della possibilità di dare finalmente ai cittadini un organismo di prossimità essenziale per la vita dei quartieri”