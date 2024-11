Milia (FI): “Falcomatà non trova i soldi per ristrutturare il Miramare, ma spende 1 milione per il Natale”

“Nel corso dell’ultima seduta della VI commissione consiliare Sviluppo economico, ho richiesto delucidazioni all’Assessore Lanucara in merito alla ristrutturazione del Miramare: la risposta è che l’Amministrazione non ha ancora reperito le risorse necessarie. Paradossale, se si pensa che, solo per le festività natalizie di quest’anno, si siano riusciti a reperire 1 milione di euro”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia, a seguito della seduta della VI commissione consiliare Sviluppo economico, tenutasi ieri, in cui è intervenuto con una domanda diretta all’assessore Lanucara.

La situazione del Miramare

“Come dichiarato dall’assessore, l’Amministrazione non ha ancora reperito le risorse, circa 8 milioni di euro, per restituire alla città uno dei suoi gioielli simbolo di un rilancio significativo per il settore turistico di Reggio: un punto cardine di un progetto, portato avanti dalla squadra di Forza Italia e che sta già dando i suoi frutti, in cui l’arrivo della compagnia Ryanair riveste un ruolo cruciale in un’ottica di sviluppo che interessi tutta la filiera turistica” dichiara Milia.

La spesa per il Natale 2024

“È evidente che, per quest’Amministrazione, le priorità siano diverse: capisco che, in preparazione all’imminente avvio della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali, l’Amministrazione abbia ritenuto prioritario rimediare ad uno dei suoi flop più clamorosi, quello delle festività natalizie ‘fantasma’ dello scorso Natale, con una delibera di giunta da quasi 1 milione di euro per questo Natale 2024” afferma il capogruppo Milia.

Conclusioni e attese per il Natale