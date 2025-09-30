City Now

Il Ministro Valditara torna a Reggio: focus su innovazione e qualità didattica

Visita istituzionale in un liceo della città

30 Settembre 2025 - 08:34 | Comunicato Stampa

Ministro Istruzione Giuseppe Valditara

Il Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, guidato dalla Dirigente Scolastica Maria Rosa Monterosso, ospiterà mercoledì 1 ottobre 2025 il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per una visita istituzionale.

La visita del Ministro Valditara

L’incontro, previsto alle 12.30, rientra nel calendario delle visite ministeriali alle scuole italiane e rappresenta un’importante occasione di confronto sui temi dell’innovazione didattica, dell’educazione di qualità e del ruolo strategico della scuola nel Mezzogiorno.

Saranno presenti anche Antonella Iunti, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, e Antonino Domenico Cama, Dirigente dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria.

Focus sui progetti del Liceo Volta

liceo volta rc

Il Ministro visiterà la scuola, incontrando dirigenti, docenti, studenti e personale scolastico, con particolare attenzione ai progetti innovativi e alle esperienze didattico-educative promosse dal liceo.

