Miramare, Coraggio Italia presenta un'interrogazione. Ripepi: 'La città vuole risposte'

Continua in questi giorni l'azione politica di Coraggio Italia Reggio Calabria. Attraverso il coordinatore provinciale e consigliere comunale Massimo Ripepi, ‘Coraggio Italia’ insiste nel chiedere chiarimenti al sindaco facente funzioni e all’assessore competente sulla vicenda “Miramare”.

L’obiettivo è che «forniscano - evidenzia Ripepi - riferimenti e documentazione utile e dettagliata volta a conoscere lo stato attuale della gestione con riferimento alle spese sostenute ed all’eventuale mancato introito per l’utilizzo e/o la concessione in godimento, a vario titolo».

L'interrogazione presentata oggi al consiglio comunale mira in particolare, ad accertare e comprendere le eventuali conseguenze sulle casse comunali e sui cittadini, «ormai vittime inconsapevoli di questo modus operandi dell’attuale Amministrazione», aggiunge il coordinatore provinciale di ‘Coraggio Italia’.

Il documento infatti punta a sapere «quali siano gli oneri, costi e spese sostenuti dal Comune a seguito dell’assegnazione della concessione d’uso del Miramare all’associazione “Il Sottoscala”, compresa la valutazione del mancato guadagno derivante dall’eventuale concessione onerosa del bene immobile e sue pertinenze, nonché al fine di conoscere tutti i costi, nessuno escluso, eventualmente sostenuti dal Comune per consentire l’uso da parte di terzi dello stesso bene immobile compreso l’utilizzo di servizi ed impianti che hanno reso agibile l’intero immobile assegnato».

«Si tratta di legittime richieste - insiste Ripepi – che non potranno essere ignorate da una classe politica reggina sempre più in difficoltà e che non ammette il suo totale fallimento. Reggio Calabria nelle ultime posizioni come qualità della vita, secondo la nota indagine della redazione del IlSole24ore, dimostra la totale incapacità amministrativa.

Attendiamo adesso, come da Regolamento, una risposta scritta entro 15 giorni».