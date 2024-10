Tuffo nel passato al Moony con apericena e party a tema anni ’90

Reggio fa un tuffo nel passato. Il cambio di stagione mette sempre una certa malinconia, dopo la grande estate 2019 è necessario invertire il senso di marcia per far ritorno alla routine. Questo però non vuol dire accantonare il divertimento e le belle serata in compagnia degli amici.

“I love 90’s” è il nome dell’ultimo evento che, presto, prenderà vita al Moony. L’elegante salotto del centro città riavvolge gli anni per tornare ad un decennio che ha, di certo, lasciato il segno. Moda, musica, invenzioni, tendenze, celebrità, gli anni ’90 sono stati una vera e propria esplosione di novità che, ancora oggi, è impossibile dimenticare.

QUANDO

L’appuntamento è per venerdì 11 ottobre. La serata si distinguerà in due diversi momenti:

apericena (con inizio alle ore 21:00);

(con inizio alle ore 21:00); party (con inizio alle ore 23:00).

Ad accompagnare i reggini in questo ritorno al passato un grande artista del nostro palcoscenico musicale: dj Massimo Trunfio.

Musica a tema e non, e tante sorprese in questo speciale venerdì sera che aprirà le danze alla stagione autunnale. Forti dei successi di quest’estate a Villa Cordon Bleu ed al Bahianaca, le amiche di sempre tornano a proporre ai reggini un evento elegante ed accuratamente organizzato.

Immancabile il dress code a tema anni ’90. Jeans a vita alta, spalline, body, “volumi” e tanto, tanto altro. Seguire la moda è solamente un modo per personalizzare l’evento ed immergersi alla perfezione nel tema scelto per la serata.

Noname Abbigliamento Donna

MAGGIORI INFORMAZIONI

Il numero dei posti è limitato, ingresso solo su prevendita.

Per info & prenotazioni contattare Patrizia, Claudia, Mimma ed Enrica.