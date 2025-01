Reggio piange Maurizio Polimeni: scrittore, fotografo e grande tifoso della Viola

Sempre col sorriso in volto. Maurizio Polimeni, persona molto conosciuta in città, fotografo e scrittore, era una persona perbene. Un amico di CityNow, un reggino autentico che amava profondamente la città e ne coglieva con la sua macchina fotografica ogni minima sfumatura. Oggi Reggio Calabria piange la sua scomparsa. Tanti i messaggi apparsi sui social di ricordo e cordoglio con cui vari gruppi hanno rivolto un ultimo saluto a Maurizio Polimeni.

“Ci ha lasciato una persona per bene, un amico. Un abbraccio a tutti i suoi familiari da parte dell’Associazione e del gruppo. Riposa in pace caro Maurizio”, si legge in una nota dell’ Associazione “Leggende Amaranto”.

E ancora.

“Si è spento il nostro grande amico Maurizio Polimeni, persona veramente speciale, grande appassionato di pallacanestro, scrittore e fotografo. Abbiamo avuto la fortuna di viverlo anche da papà di Gabri e Miky, condividendo momenti bellissimi e un affetto che non è mai scemato nel tempo. In questo momento di grande dolore tutta la Lumaka si stringe intorno a Loredana, Valeria, Michele, Gabriele , alla famiglia e alle tantissime persone che gli volevano veramente bene. Ciao Maurizio, riposa in pace”, scrive invece in una nota la Lumaka Mini&Basket Reggio Calabria.