Reggio, AGEDI: ‘Un Natale d’arte e solidarietà’

Si rinnova il 18 Dicembre il consueto appuntamento a Palazzo San Giorgio con la Mostra natalizia del “laboratorio artistico – pittorico Pasquale Campolo”, coordinato dalla pittrice Tina Nicolò e realizzato presso i laboratori AGEDILAB con il supporto dei volontari.

L’invito alla Mostra è per il 18 dicembre 2024 dalle ore 10.00 alle ore 19.00, per ammirare i tanti lavori che i ragazzi svolgono e realizzano con paziente impegno, utilizzando la cartapesta per i presepi e la pittura su tela. Espressioni artistiche che hanno rafforzato nel tempo la loro autostima e il desiderio di trascorrere del tempo insieme agli altri.

Sostegno alle attività dell’Associazione

I lavori dei ragazzi saranno disponibili con una offerta ed il ricavato servirà a sostenere le tante attività dell’Associazione.

Invitiamo tutti ad essere presenti.

AGEDI – Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili